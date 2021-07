Il parroco di Bernalda (Matera): "Chi non è vaccinato non venga in chiesa". E' polemica

Hanno scatenato la polemica le parole di don Pasquale Giordano, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda (Matera), che ha invitato i fedeli a non partecipare alla messa se non vaccinati. A Bernalda - dove si registrano alcune decine di persone positive al covid - sarà attuata un campagna vaccinale straordinaria dal 26 al 30 luglio prossimo da un’unità mobile della Difesa, con l'obiettivo di "completare l’immunizzazione della popolazione, per scongiurare una nuova ondata pandemica».

"Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale - ha scritto il parroco su Facebook - che si terrà nei prossimi giorni. Per l'accesso in chiesa e negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino. Per garantire sicurezza alle persone più fragili che frequentano la Chiesa chiedo gentilmente a chi non ha intenzione né di fare il tampone né di vaccinarsi di astenersi dal venire in parrocchia. E' carità cristiana tutelare la propria e l'altrui salute''.

La campagna vaccinale si svolgerà in base ad un accordo fra il Commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, e la Regione Basilicata, oltre all’Azienda sanitaria di Matera e al Comune di Bernalda. Saranno vaccinati, in ordine di priorità, i soggetti fragili, gli ultraottantenni, coloro che appartengono alle fasce 70-79 anni, 60-69 anni, 12-19 anni «e tutto il personale impegnato nel settore scolastico".

Le parole del sacerdote hanno scatenato una bufera soprattutto sui social: e non manca qualcuno che lo accusa addirittura di voler imporre anche in chiesa la "dittatura sanitaria".

© Riproduzione riservata