Omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza: chiesto il giudizio immediato per marito e complice

La Procura di Ravenna ha chiuso l'indagine con una richiesta di giudizio immediato per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6 febbraio scorso intorno alle 6. Gli imputati, come riportato dalla stampa locale, sono l’ex marito della donna, il meccanico faentino 54enne Claudio Nanni inquadrato dagli inquirenti quale mandante del delitto. E il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', originario di Cervia ma domiciliato nel Reggiano, esecutore materiale e reo confesso.

Omicidio Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e un conoscente Il procuratore di Ravenna Angela Scorza insieme alla polizia scientifica all’esterno dell’abitazione dove una donna, Ilenia Fabbri, è stata trovata morta a Faenza, 6 febbraio 2021.ANSA/PASQUALE BOVE

La richiesta di immediato si basa sulle stesse contestazioni dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Corrado Schiaretti che il 3 marzo aveva fatto finire in carcere i due sospettati sulla base degli elementi raccolti da squadra Mobile di Ravenna, Sco di Roma e locale Commissariato, arricchite da particolari sulle modalità del delitto riferiti dal Barbieri in due successive confessioni davanti allo stesso Gip prima e alla polizia e al Pm poi. A breve il Gip dovrebbe emettere il decreto con la data di avvio del processo davanti alla Corte di Assise di Ravenna notificandolo alle parti: oltre agli imputati, anche ai Pm titolari del fascicolo Daniele Barberini e Angela Scorza e alle persone offese, in primis la figlia Arianna della coppia che più di recente ha deciso che si costituirà parte civile pure contro il padre.

