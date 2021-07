Dopo Salvini anche la Meloni si vaccina contro il Covid. Ma sul green pass dice: "Danneggia economia"

Dopo Matteo Salvini anche Giorgia Meloni si è sottoposta, questa mattina, alla prima dose del vaccino anti Covid, all’Inmi "Lazzaro Spallanzani" di Roma. Lo ha reso noto il suo staff. La presidente di Fratelli d’Italia aveva già prenotato nel mese di giugno, ma a causa di impegni legati al ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei, aveva dovuto rimandare l’appuntamento per la somministrazione della dose. Sul Green Pass stiamo assistendo ad un dibattito puramente ideologico. Utilizzarlo per entrare al bar o al ristorante è sbagliato e inutile, danneggerebbe solo la nostra economia e questo non possiamo permettercelo». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

