Pestato e accoltellato nel Milanese, grave un ventenne

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato pestato e accoltellato nella notte a Melzo (Mi) da due giovani. Alle 23 di lunedì personale del 118 ha soccorso in strada e trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale San Raffaele dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico tuttora in corso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione e i colleghi della sezione operativa della compagni di Pioltello che hanno trovato e sequestrato un coltello da cucina con lama della lunghezza di 13 centimetri, utilizzato per l’aggressione. Dall’ascolto di alcuni testimoni è emerso che il 20enne mentre era in compagnia di tre amici all’esterno di un esercizio per la vendita automatica di bevande in viale Gavazzi, è stato avvicinato da due giovani con volto coperto da cappuccio, i quali improvvisamente e senza apparente motivo hanno iniziato ad aggredirlo con calci e pugni. L’agguato è proseguito in via Montegrappa dove uno dei due incappucciati ha accoltellato la vittima all’addome, al torace e alle gambe, per poi dileguarsi entrambi prima dell’arrivo dei soccorsi. I militari sono al lavoro per identificare e rintracciare i due aggressori

