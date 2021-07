Vaccini anti-covid, Pfizer prevede oltre 33 miliardi di ricavi: ecco quanto costano tutti i sieri

Pfizer alza le stime dei ricavi derivanti dalle vendite dei vaccini anti-Covid per il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record, quasi il doppio rispetto alle previsioni di febbraio. Ma qual è il costo di una singola dose di vaccino nei Paesi dell'Unione europea? I sistemi sanitari pagheranno 12 euro a dose per il vaccino contro la Covid-19 sviluppato da Pfizer e BionTech e 18 dollari a dose per quello di Moderna. Il vaccino Oxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose). Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a dose, per Johnson & Johnson 8,5 dollari a dose. La ragione della differenza di prezzo sarebbe dovuta, invece, alle temperature di stoccaggio, molto basse (intorno ai -70 gradi) per Pfizer e Moderna e più vicine a quella di un normale frigorifero per il vaccino sviluppato nel Regno Unito.

© Riproduzione riservata