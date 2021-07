Covid: oggi in Italia 6171 nuovi contagi, 19 le vittime e tasso di positività al 2,7%

Continuano ad aumentare i positivi al Covid-19: oggi sono 6.171 (+475 rispetto a ieri). Un incremento comunque ridotto rispetto a quello registrato ieri rispetto a 24 ore prima, visto che era stato +1.174. Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 224.790, circa 24mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività registra un incremento passando dal 2,3% al 2,7%.

Il numero dei decessi è di 19 (ieri 15) portando a 128.029 il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Anche sul fronte dei ricoveri si registra un incremento: +45 rispetto a ieri, per un totale di 1.730 di pazienti con sintomi; le persone ricoverate in terapia intensiva sono al momento 194, +11 su ieri, e si registrano 20 ingressi giornalieri contro i 9 di ieri.

Le persone attualmente positive in Italia sono 78.484 (ieri 74.161); quelle in isolamento domiciliare 76.560 (ieri 72.293). I dimessi guariti sono finora 4.130.393.

La regione che oggi registra il maggior numero di nuovi casi di positività è anche oggi il Lazio, con 780 (ieri 772); quindi la Toscana con +748, il Veneto con +737, la Sicilia con +719, la Lombardia con +661.

© Riproduzione riservata