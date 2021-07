Piano Scuola, la presentazione tra una settimana. I vaccini come priorità

CORONAVIRUS

Previsto un incontro con le regioni. Il personale docente e non docente dovrà assicurare piena partecipazione alla campagna vaccinale per una ripresa in sicurezza