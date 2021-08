Attacco hacker ai sistemi informatici Regione Lazio: bloccate prenotazioni per il vaccino. Chiesto un riscatto

Il ransomware che ha colpito i sistemi informatici della Regione Lazio avrebbe infettato «sia le aree di produzione che quelle di backup dei dati». E’ quanto apprende AGI da fonti della Regione. Si tratta di uno degli scenari peggiori possibili perché, se confermato, alla Regione non resterebbe altro che pagare il riscatto. La richiesta degli attaccanti è arrivata «nella serata di ieri». Una cifra che per ora non è stata divulgata, ma «da pagare in Bitcoin».

L’attacco, precisano le fonti, «sembrerebbe essere arrivato dalla Germania, ma di questo non c'è certezza». Gli hacker, viene spiegato, avrebbero avuto accesso al computer di «uno degli amministratori di sistema di LazioCrea, con credenziali avanzate che hanno consentito ai cybercriminali di lavorare a lungo all’interno dei sistemi informatici» della regione e preparare «per settimane» un attacco sferrato alla mezzanotte del primo agosto.

