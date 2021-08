Covid, arriva la certificazione di esenzione dal vaccino per chi ha patologie conclamate

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata «nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea». Lo stabilisce la circolare del ministero della Salute 'Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID’. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione, si legge, "devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione» come uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. La durata di validità, "sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale». Temporaneamente e fino al 30 settembre, sono validi i certificati di esclusione

vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

© Riproduzione riservata