Covid, Brusaferro: green pass strumento per contrastare circolazione virus

«Gli sforzi messi in campo a livello globale e nel nostro Paese dalla ricerca, dalla sanità, dall’industria e da tutti i settori della società sono tali per cui ora possiamo pensare che indipendentemente dalla durata di questa pandemia potremo gestirla e dunque conviverci per i prossimi mesi e se necessario per i prossimi anni. Senza mai dimenticarci che come singoli siamo parte di una comunità e che i nostri comportamenti fanno la differenza». Così Silvio Brusaferro presidente dell’Iss e portavoce del Cts, in un’intervista a 'Il Sole 24 Ore'. Secondo Brusaferro, il green pass «è uno strumento utile per contrastare la circolazione del virus e favorire l’obiettivo più ampio di avere immunizzata la gran parte della popolazione. Grazie al vaccino possiamo pensare a un futuro dove convivere con questo virus». E alla domanda su cosa accadrà tra sei mesi, lui risponde: "Tanto più alta sarà la quota di vaccinati tanto più ci potremo avvicinare a uno scenario che ci farà passare dall’epidemia all’endemia che vuol dire che il virus continua a circolare, ma in maniera limitata e controllata nella popolazione senza scatenare più grandi picchi. Questo scenario si può presentare con una gran parte della popolazione immunizzata». (ANSA).

