Floridia: (M5s): “Spostare docenti senza green pass in biblioteche e laboratori”

«Ritengo che le sanzioni pecuniarie contro i dirigenti scolastici e il personale scolastico siano un accanimento», dichiara in un’intervista al Corriere della Sera la sottosegretaria 5 Stelle all’istruzione Barbara Floridia (messinese), che premette. «Sono favorevole al green pass e anche al fatto che si debbano prendere provvedimenti per omesso controllo o per assenza del green pass. Ma non con le sanzioni amministrative. Ci sono tanti metodi», che a suo avviso sarebbero semmai «quello di spostare le persone senza il green pass in luoghi dove non ci sono contatti con i ragazzi» perchè «è davvero troppo sospendere i docenti e il personale Ata e togliere lo stipendio a chi dopo cinque giorni non presenta il green pass». Poi Floridia pensa anche «alle biblioteche, ai laboratori, alle segreterie per programmazione e progettualità didattiche» come spazi in cui a scuola non ci sono contatti con i ragazzi. E conclude: «E poi dobbiamo pensare che non saranno tanti quelli che non avranno il green pass»

© Riproduzione riservata