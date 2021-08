Sparatoria a Gallipoli, colpi di mitragliatrice su un gruppo di ragazzi per spaventare la ex

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’alba di oggi verso un gruppo di ragazzi a Gallipoli (Lecce), in via Kennedy, in pieno centro cittadino. Nessuno è rimasto ferito.

Circa 16 colpi ad altezza d’uomo esplosi con una mitragliatrice, che avrebbero colpito le colonne che si trovano all’ingresso del residence Coppola, a Gallipoli, poco dopo le 5 di questa mattina. Diversi bossoli sono disseminati sia sull'asfalto che sul marciapiede. L’area è stata delimitata con nastri e interdetta al traffico per consentire i rilievi dei carabinieri del Nucleo investigativo. Su una delle colonne dell’edificio che ospita la galleria commerciale sono ben visibili, ad altezza uomo, alcuni fori probabilmente provocati dai proiettili. Secondo le prime informazioni, davanti alla galleria commerciale vi era un gruppo di persone, ma nessuno è rimasto ferito. Alcuni residenti raccontano di avere udito rumori provenire dalla strada, simili a quelli prodotti dall’esplosione di petardi.

Per questo un 21enne è ricercato dai carabinieri che lo avrebbero già individuato come responsabile. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe sparato per spaventare un gruppo di persone, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita, tra le quali c'era anche la sua ex fidanzata col nuovo compagno.

I carabinieri, intervenuti sul posto con diverse autopattuglie, hanno avviato indagini. Saranno esaminati i filmati registrati attraverso le videocamere presenti nella zona.

© Riproduzione riservata