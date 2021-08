L'appello di un imprenditore di Salerno: "Cerco camionisti a 3mila euro al mese ma non li trovo"

La sua azienda cresce, si espande ed il fatturato aumenta sempre di più. Il settore della logistica sembra non conoscere crisi e per proseguire la sua espansione, un imprenditore di Salerno, Gerardo Napoli di 49 anni, cerca ben 60 figure professionali da inserire nella sua società Napolitrans.

L'offerta di lavoro è di 3mila euro al mese a 60 autisti di camion (9 ore al giorno per 5 giorni). Il punto però è che come sollevato dallo stesso imprenditore, queste figure non si trovano: "Per fare il camionista - intervistato dal Corriere della Sera - ci vuole la patente E. Per prenderla servono seimila euro circa e sei mesi di studio. Non tutti hanno la costanza e i soldi".

Insomma, il problema esiste anche perchè l'azienda non può farsi carico del costo della patente e della formazione per poter assumere. Sarebbe un onere troppo alto. Una delle soluzioni praticabili potrebbe essere quelle di incentivare l'assunzione di extracomunitari con la patente: "Ci sono tanti ucraini e kazaki pronti a fare questo mestiere".

