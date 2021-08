Incendi, a Otranto avviate le operazioni di bonifica

E’ stato circoscritto ed è sotto controllo il vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio a Porto Badisco, vicino ad Otranto (Lecce). Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica. Le fiamme, sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri, hanno raggiunto il territorio di Santa Cesarea Terme sospinte dal vento di Tramontana.

Il fuoco ha aggredito diversi ettari di vegetazione che ricopre le scogliere, soprattutto gariga e bassa macchia, avvicinandosi ad abitazioni e strutture turistiche. Il Villaggio Paradiso, struttura ricettiva in territorio di Santa Cesarea Terme, è stato fatto evacuare in via prudenziale a causa del fumo prodotto dalla combustione. I bagnanti che affollavano il tratto di costa a ridosso della quale si è sviluppato l’incendio si sono allontanati frettolosamente. Non sono mancati momenti di paura tra i turisti e i residenti, ma nessuno è rimasto ferito. La litoranea che collega Otranto a Santa Cesarea Terme è stata chiusa e il traffico è stato deviato nell’entroterra.

