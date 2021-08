Vaccinazioni, gli effetti di Moderna: “A sei mesi dalla seconda dose protezione per 6 varianti”

A sei mesi dalla seconda dose, il vaccino anrti Covid-19 a mRna di Moderna continua a proteggere da almeno 6 varianti del virus SarsCov2, compresa la Delta: lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science dal gruppo dell’istituto americano Niaid (National institute of allergy and infectious diseases) guidato da Amarendra Pegu. A sei mesi dalla seconda dose, la maggior parte dei vaccinati ha mantenuto gli anticorpi contro le varianti Alfa, Beta, Gamma, Epsilon, Iota e Delta. È il primo risultato a definire la durata della protezione dalle varianti, finora valutata solo per periodi più brevi.

