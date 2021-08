Tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi, Cartabia: "I responsabili pagheranno" - VIDEO

Con la celebrazione della Messa nella basilica di Certosa, celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca, sono cominciate le cerimonie del terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 causò 43 vittime e portò a sfollare 619 persone e ad abbattere quattro edifici civili.

In chiesa i ministri della Giustizia e delle Infrastrutture Marta Cartabia e Enrico Giovannini, con il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, familiari delle vittime, cittadini comuni. A seguire ci sarà la cerimonia per l’avvio della costruzione del Parco della Memoria, disegnato dall’architetto Stefano Boeri, con la demolizione di alcuni edifici. Dopo la commemorazione delle vittime con gli interventi dell’arcivescovo, dell’imam, del sindaco, del governatore, dei ministri e di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo vittime del Morandi. Tutto nell’area sotto il nuovo ponte.

Un dispiegamento di 400 #vigilidelfuoco fin dalle prime ore, 100 #USAR e 44 #cinofili per operare in uno scenario mai visto: tre anni fa il crollo del #ponteMorandi. #Pernondimenticare una tragedia dove 43 persone persero la vita #14agosto #Genova pic.twitter.com/NG6vBU8j5c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2021

Alle 11:36, momento del crollo del viadotto, ci sarà un minuto di silenzio e contemporaneamente sulla passerella che da ieri sera porta il nome «14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi», cittadini comuni e sfollati lanceranno nel torrente Polcevera 43 rose bianche, il lancio sarà accompagnato dai rintocchi di una campana tibetana, come avviene il 14 di ogni mese.

Per la tragedia del ponte Morandi la procura di Genova ha rinviato a giudizio 59 persone, tra le quali gli ex vertici di Aspi e della ex controllata Spea incaricata delle manutenzioni, e le stesse società. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d’atti d’ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cartabia: "Nessun rischio per il processo, i responsabili saranno puniti"

«Non c'è mai stato alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte. Non potrei essere qui, non potrei guardare negli occhi chi sta patendo un così profondo dolore se non potessi confutare con certezza le voci che sono state motivo di preoccupazione». Lo dice in una intervista a 'Il Secolo XIX' la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, placando le polemiche nate su un ipotetico blocco a causa della riforma del processo penale. «Al termine della cerimonia - ribadisce la ministra che sarà presente oggi durante la commemorazione per il terzo anniversario del crollo - mi farà piacere incontrare personalmente i familiari delle vittime per spiegare loro tutte le ragioni per cui gli allarmi circolati sono del tutto, del tutto, infondati. E questo vale non solo per il processo del Ponte Morandi, ma anche per tutti i processi che riguardano altri gravi disastri». E parlando della riforma aggiunge «lavora sui tempi della giustizia per assicurare un accertamento tempestivo di tutte le responsabilità, non per stroncare il lavoro dei giudici. Per questo introduce strumenti volti a sollecitare la conclusione delle varie fasi del processo in tempi ragionevoli. I familiari delle 43 vittime, Genova e tutta l’Italia hanno bisogno di una parola di giustizia sul crollo del ponte. E noi abbiamo il dovere di garantirla».

© Riproduzione riservata