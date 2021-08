Vaccinazioni, immunizzati 6 italiani su 10. L'8,6% attende la seconda dose. E per i tifosi...

Hanno raggiunto oggi quota 35.503.682 gli italiani immunizzati contro il Covid-19: si tratta del 60% della popolazione complessiva che ha ricevuto entrambe le dosi o quella unica. L’8,6% è in attesa di seconda dose. Le somministrazioni totali sono salite a 73.659.563, a fronte di 77.365.890 dosi consegnate.

In Calabria “sdoganato” Moderna in farmacia

In seguito all’incontro avuto nei primi giorni di agosto da Federfarma Calabria con l’ingegnere Salvatore Rotundo della Protezione Civile, e con la commissione Regionale Anti-Covid, è stato stabilito che a partire da fine mese sarà possibile vaccinare in farmacia anche utilizzando il vaccino Moderna. Si passa così alla seconda fase del processo di vaccinazione in farmacia: l’introduzione del vaccino Moderna in farmacia. Lo sottolinea una nota di Federfarma Calabria.

Sei vaccinato? Entri gratis a tifare... Palermo

In occasione della partita di Coppa Italia di serie C che si disputerà sabato prossimo alle 17,30 allo stadio «Barbera», tra i rosanero e il Picerno, il Palermo regalerà un biglietto ai tifosi che si vaccineranno. In collaborazione con l’Asp, la società rosanero ha lanciato un’iniziativa per promuovere la campagna vaccinale: il 18 e 19 agosto, dalle 9,30 alle 16,30, sarà allestita una postazione per la vaccinazione nel piazzale dello stadio. Chi si sottoporrà al vaccino otterrà un ingresso omaggio alla partita. Per ricevere la dose basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Sul sito ufficiale del Palermo si potrà scaricare il modulo per velocizzare le operazioni: sarà somministrato il vaccino Pfizer. La prevendita per la partita di Coppa inizierà il 18 agosto: saranno messi in vendita 8.750 biglietti nel rispetto delle norme anticovid per tribuna coperta e gli anelli inferiori di curve e gradinata. I soci di AmiciRosanero avranno diritto di prelazione il 17 agosto dalle 13,30 alle 19,30. Per l’ingresso allo stadio è obbligatorio il Green pass.

In Puglia si viaggia veloci: vaccinato un adolescente su due

Sono 5.103.232 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17.00), il 96,7% di quelle consegnate (5.278.775). La Puglia è sempre terza in Italia, dopo Lombardia e Marche, per rapporto tra le dosi somministrate e quelle disponibili. Dal report del Ministero della Salute che aggiorna la copertura vaccinale per fasce di età, emerge che quasi un adolescente su due, il 47,56% della fascia di età 12-19 anni, ha ricevuto la prima somministrazione e poco meno della metà di questi (il 22,65%) anche la seconda. Gli over 80 pugliesi immuni, che hanno cioè ricevuto entrambe le dosi, sono quasi il 95% e ha superato il 77% la percentuale dei 50enni che hanno completato il ciclo vaccinale. Il 65% della fascia 30-39 anni ha ricevuto almeno una dose e il 55% entrambe.

Vaccinazioni all'estero

Il punto in Cina

Alla data di ieri, in tutta la Cina sono state somministrate più di 1,84 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Vaccini obbligatori a docenti di Los Angeles e Chicago

La variante Delta del coronavirus continua ad avanzare senza sosta con picchi di contagi e morti in tutto il mondo. E in questo scenario, sempre più Paesi scelgono la linea rigida dell’obbligo di vaccinazioni per le attività sociali o per alcune categorie di lavoratori, a partire dagli insegnanti in vista della riapertura delle scuole. Con l'obiettivo di frenare l’ondata di infezioni che preoccupa i governi per gli ospedali e terapie intensive sotto pressione e i rischi per la tenuta delle economie. In Usa, mentre in Italia il dibattito è ancora acceso, crescono gli Stati che impongono le dosi al personale scolastico per poter lavorare: dopo la California, il primo territorio americano ad imporre l’obbligo di vaccino o test settimanale a tutti gli insegnanti e al personale scolastico, Los Angeles e Chicago hanno annunciato la vaccinazione indispensabile per docenti e i lavoratori degli istituti d’istruzione

© Riproduzione riservata