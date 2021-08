Che cos'è l'eutanasia legale: l'idea-referendum di Sinistra italiana raggiunge 500mila firme

"Sinistra Italiana che è tra i promotori del referendum per l’eutanasia legale accoglie con grande soddisfazione questo risultato; e vogliamo ringraziare le migliaia di persone volontarie che si sono mobilitate per questa campagna". Lo affermano per Sinistra Italiana Serena Pillozzi, responsabile nazionale Salute e Marilena Grassadonia responsabile nazionale Diritti e Libertà del partito dopo la notizia del raggiungimento di 500mila firme. "Il nostro Paese, purtroppo - proseguono le due esponenti della segreteria nazionale di SI - obbliga anche su questo tema i propri cittadini e cittadine ad un "turismo dei diritti" per vedere rispettate le proprie volontà. Dobbiamo garantire che la dignità di ciascun malato venga preservata da inutili sofferenze. Continueremo ad adoperarci per rivendicare il rispetto della volontà e della dignità di ogni essere umano. La raccolta delle firme non si ferma, anzi prosegue con un entusiasmo ancora maggiore, perché l’obiettivo è quello di raggiungere almeno 750mila firme entro il 30 settembre in modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli".

Cos'è l'eutanasia legale

L'eutanasia (letteralmente buona morte, dal greco εὐθανασία, composta da εὔ-, bene, e θάνατος, morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. Dallo scorso 30 giugno (e fino al prossimo 30 settembre) sarà possibile raccogliere firme per convocare il Referendum sull'eutanasia legale, ovvero concedere la piena libertà di autodeterminazione e di scelta della persona malata, che decide consapevolmente di voler porre fine alle proprie sofferenze, come accade - ad esempio - in Svizzera.

