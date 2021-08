Fiuggi sotto choc, muore un calciatore di 19 anni: aperta un'inchiesta

I pm della procura di Tivoli hanno avviato un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Marco Tampwo, un calciatore di 19 anni, deceduto per un malore nei pressi della sua abitazione in provincia di Roma. Il ragazzo militava nell’Atletico Fiuggi. Nel procedimento, a carico di ignoti, si ipotizza il reato di omicidio colposo. I magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare se il decesso sia arrivato per cause naturali o sia stato causato da altri fattori.

