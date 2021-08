Agguato nella notte a Napoli, ucciso un 25enne con precedenti per droga

Agguato a Napoli con una vittima. Alle 3 di questa mattina Antonio Zarra, 25 anni, precedenti per reati di droga e residente nel quartiere di Pianura, al centro di fibrillazioni tra clan rivali, è stato trasportato da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con ferite da arma da fuoco. Il 25enne era stato colpito dai proiettili ed è deceduto in ospedale. I carabinieri, che indagano sul caso, in via Jacopo Carrucci hanno rinvenuto 10 bossoli callibro 9x21mm e alcune tracce di sangue. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente e individuare i responsabili.

