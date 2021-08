Rave party sventato a Lecce: 3 denunciati

La polizia ha impedito ieri sera il probabile svolgimento di un rave party nelle aree rurali della città di Lecce, riuscendo a intercettare un furgone con a bordo alcuni giovani in possesso di impianti per la diffusione sonora, tra cui sei casse acustiche, un gruppo elettrogeno con annessa tanica di benzina e cavi per collegamenti.

Il materiale è stato sequestrato e i tre giovani che viaggiavano sul mezzo, che non hanno saputo dare spiegazioni in merito alla provenienza del materiale, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli che erano contenuti in una cassetta con il resto del materiale sequestrato. Le persone denunciate sono un 27enne di Lecce, una ragazza di 24 anni di Maglie e una donna di Cesena di 34 anni.

