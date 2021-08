Spencer Elden, l'ex bambino di "Nevermind" fa causa ai Nirvana per pornografia

Una foto che ha fatto il giro del mondo, resa celebre per essere divenuta la copertina dell'album "Never Mind" dei Nirvana. Un bambino che nuota in piscina inseguendo una banconota di dollari. Oggi quel bambino, Spencer Elden, ha trent'anni e per quello scatto sostiene di essere stato vittima di "child porn", di pornografia infantile. Per questa ragione ha deciso di fare causa alla celebre band di rock per sfruttamento sessuale.

Il modello classe 1991 evidenzia di "aver subito e continuerà a subire danni per tutta la vita" a causa di quella foto, come "stress emotivo estremo e permanente" e sostiene che la sua "vera identità e nome legale sono per sempre legati allo sfruttamento sessuale commerciale che ha vissuto da minorenne, distribuito e venduto in tutto il mondo da quando era bambino fino ai giorni nostri".

