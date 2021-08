Vaccinazioni, Abrignani (Cts): “Obbligatorietà unica strada percorribile”

«L'unica soluzione è l’obbligo vaccinale contro il Covid": è la convinzione espressa da Sergio Abrignani, immunologo e componente del Comitato tecnico-scientifico, in un’intervista a La Stampa. «Chiedo a gran voce che la vaccinazione diventi obbligatoria, per un motivo si sanità pubblica, per mitigare quello che avverrà nelle prossime settimane, cioè un aumento dei ricoveri dei non vaccinati», ha affermato Abrignani.

Per Abrignani il Green Pass «sta funzionando» e «diventerà ancora più efficace quando inizierà a fare più freddo e molte attività all’aperto non saranno più possibili». «Molti esitanti si convinceranno, alcuni contrari al vaccino cambieranno idea», ha osservato, «ma ci sarà sempre una quota significativa di no vax animati da certezze paranoidi, e quelli non li smuovi, se non imponendo per legge la vaccinazione»

