Pakistan, operazione contro l'Isis-K: uccisi 11 terroristi

In Pakistan almeno 11 combattenti dell’Isis-Khorasan sono rimasti uccisi in un’operazione antiterrorismo condotta nella provincia del Beluchistan, distretto di Mastung, dal Dipartimenti anti-terrorismo (Ctd). In una nota la polizia pachistana, citata dall’Independent, fa sapere che la cellula, ritenuta responsabile fra l’altro dell’uccisione di due poliziotti nel maggio 2020, è stata circondata e invitata ad arrendersi. I terroristi hanno risposto sparando e nel combattimento che ne è seguito sono stati uccisi, dice ancora la polizia, che all’interno dell’edificio ha trovato 11 cadaveri.

Nell’operazione sono stati sequestrati giubbotti e cinture esplosivi, granate, armi automatiche e munizioni. La turbolenta provincia pachistana del Beluchistan, la più grande del Paese, ha porosi confini con l’Afghanistan e l’Iran. Quetta, capoluogo della provincia. è stata attaccata più volte dall’Isis, che ha preso anche di mira cittadini e attività economiche cinesi. Cinesi erano infatti 9 delle 13 persone uccise in luglio in un attentato contro un pullman.

