Bianchi: "In classi con tutti vaccinati si possono togliere le mascherine"

"Dove ci sono classi dove tutti sono vaccinati si può togliere le mascherine". Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nel corso della conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri. Sempre durante l’incontro con la stampa Bianchi ha spiegato: "Tutte le nostre scuole hanno riaperto, con il mandato di portare dal 13 settembre in presenza e in piena sicurezza e questo è avvenuto con un lunghissimo lavoro preparatorio. Il 91,5% dei docenti si è vaccinato e il numero dei ragazzi che si vaccinano cresce sempre di più. Abbiamo lavorato moltissimo su mandato del presidente". "Facendo i concorsi - ha aggiunto il ministro -abbiamo messo a ruolo 59 mila insegnanti, di questi 13 mila insegnanti di sostegno. Abbiamo attivato le procedure per le supplenze annuali, e abbiamo dato l’impegno per fare partire i concorsi ogni anno per consentire il turnover. Sul personale Ata ci stiamo impegnando a potenziare il personale. Abbiamo riportato la scuola al centro del Paese".

"Abbiamo lavorato moltissimo con il garante della Privacy, è giusto che i dati sanitari siano riservati. Dal 13 settembre sarà funzionante la piattaforma per il controllo del green pass. Solo il preside vedrà chi è presente, e ognuno avrà semaforo rosso o verde". Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nelle prime due settimane di settembre invece ci sarà il riconoscimento manuale. Poi ha assicurato che "i 7 milioni di studenti delle scuole statali, più quelli delle paritarie, troveranno la scuola in presenza perché la scuola è in presenza, una scuola che non ha chiuso in estate ma ha sperimentato con i laboratori e una scuola che partirà già con tutti gli insegnanti", ricordando che sono 58.600 quelli già assunti, e che si è preparato un nuovo concorso per assumerne altri 60 mila.

