Genova, ragazza ubriaca ferisce alla gola il fidanzato con un coltello

Una ragazza di 26 anni è stata arrestata la scorsa notte per tentato omicidio. È successo a Genova, dove la polizia è intervenuta in un ristorante etnico a Sampierdarena all’interno del quale, durante una lite, la giovane aveva aggredito il fidanzato ferendolo alla gola e ai polsi con un coccio di bottiglia. Gli agenti hanno rintracciato la donna in via Buranello che, ubriaca, ha detto di aver litigato con l’uomo per motivi di gelosia e di aver agito per legittima difesa. Il partner, un 36enne tunisino, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. La 26enne, in arresto, è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo.

© Riproduzione riservata