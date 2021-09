Docente contraria al Green Pass: si licenzia dopo 17 anni di insegnamento

Ha preferito lasciare il suo lavoro da docente per non rinnegare le proprie idee contrarie al vaccino e al Green pass.

La decisione, che ha fatto scalpore, è quella della professoressa Francesca Del Santo, 46 anni di Pordenone e docente da 17. Coerente con le proprie convinzioni, l’insegnante di biologia si è licenziata quando, per tornare nella sua scuola di Sacile, nella provincia friulana, avrebbe dovuto aderire alle nuove disposizioni governative.

“Non navigo nell’oro e non ho rendite. Mi mancheranno gli studenti”, ha affermato al Messaggero veneto la prof. Del Santo, attivista e una delle poche partecipanti alla manifestazione di protesta nella stagione di Pordenone. La necessità di lavorare, la voglia di continuare a insegnare non sono bastate per farle cambiare la propria visione: “La priorità è quella di una scelta etica. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta”.

