Coronavirus in Italia, aumentano i casi: quasi 6 mila in più. 69 vittime

Ancora un nuovo balzo dei casi Covid in Italia: sono, infatti, 5.923 i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.720. Sono invece 69 le vittime in un giorno, due in meno di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 564, 1 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.235: si tratta di 72 persone in meno rispetto a ieri.

Sono 301.980 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 318.865 e quindi il tasso di positività risale all’1,96%, rispetto all’1,5% di ieri.

I guariti sono 8.058, gli attualmente positivi decrescono di 2.206 unità attestandosi su un totale di 131.581. In isolamento domiciliare vi sono 126.782 persone.

Sicilia anche oggi prima per numero di contagi (875), seguita da Veneto (705) e Lombardia (655).

