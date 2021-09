Dopo averla uccisa, l'uomo è fuggito in auto facendo perdere le tracce, ed è attualmente ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto. La vittima è una donna, Rita Amenze 31enne di origini nigeriane. Autore del mortale agguato, nel parcheggio della ditta Mf Funghi, sarebbe stato l'ex marito, un uomo italiano di 61 anni, tutt'ora in fuga con la sua auto.