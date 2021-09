Morto l'imprenditore salernitano Gianandrea Ferrajoli, ceo di Mecar

E' morto questa mattina in un ospedale romano l'imprenditore salernitano Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar, presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy.

Ferrajoli aveva 41 anni, una laurea alla Regent’s European Business School di Londra, specializzazione all’Harvard Business School di Cambridge, Massachusetts, ha lavorato a Wall Street e Londra per la banca francese Société Générale fino ai 30 anni quando ha preso il timone dell’azienda di famiglia, la Mecar, la prima azienda a distribuire veicoli industriali e commerciali in Campania. Aveva aperto una sede anche in Calabria.

