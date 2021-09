Rimini, accoltella 5 persone: grave un bimbo colpito alla gola. Fermato l'aggressore

E’ accusato di aver accoltellato cinque persone, tra cui un bambino di 6 anni ferito gravemente alla gola e ricoverato all'Ospedale degli Infermi. Per questo motivo un uomo è stato fermato ieri sera dalla polizia a Rimini. È successo in serata sull'autobus della linea 11 dove all’uomo è stato chiesto da due controllori di esibire il biglietto. In risposta, il 26enne di origine somala, ha estratto il coltello colpendo i due addetti e poi è scappato. Inseguito dalla polizia, nella fuga ha accoltellato altre tre persone, tra cui una donna e il bambino.

Dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, lesioni e tentata rapina. Nei prossimi giorni, probabilmente domani, verrà sentito nell’interrogatorio di garanzia. Intanto proseguono le indagini della polizia di Rimini, coordinate dal pm Davide Ercolani, con l’obiettivo di capire i contorni della vicenda, anche se pare esclusa l’ipotesi terrorismo. Era ospitato in una struttura della Croce Rossa e secondo alcune testimonianze aveva manifestato una personalità violenta e aggressiva. Gli investigatori, anche sulla base delle reazione dell’uomo, non escludono che fosse sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Era in Italia da qualche mese e aveva presentato la domanda per lo status di rifugiato. Si trovava però in Europa dal 2015 e aveva già fatto domanda in Danimarca, Svezia, Germania e Olanda.

L'assessore: "Perchè circolava?"

"Probabilmente era sotto l’effetto massiccio di sostanze stupefacenti". E’ quanto afferma Jamil Sadegholvaad, assessore comunale di Rimini in un post su Facebook, che sottolinea "Una storia di integrazione neppure cominciata". Quindi aggiunge, "Chiederemo conto del perchè l’aggressore, residente in un comune vicino, potesse circolare nonostante lo status particolare e, pare, episodi aggressivi che lo avevano già visto protagonista. Come amministrazione comunale - conclude - anche oggi staremo vicini alle persone aggredite e alle loro famiglie". Il bimbo ferito è figlio di una coppia originaria del Bangladesh e domattina avrebbe iniziato il suo primo giorno di scuola. "Una famiglia che vive ore drammatiche per il figlio, fatta di persone di grande dignità", dice Jamil Sadegholvaad.

