Auto fuori strada a Lesina, nel Foggiano: morto un ventenne, è grave l'amico

Un giovane di 20 anni, Daniele Coco, di Apricena (Foggia) è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 31, nelle campagne di Lesina, in provincia di Foggia, in località Ripalta.

Il giovane era alla guida della sua auto, su cui viaggiava anche un altro ragazzo, quando il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il passeggero, suo coetaneo, è stato trasportato all’ospedale di San Severo: le sue condizioni non sono gravi.

