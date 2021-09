Eitan: il nonno agli arresti domiciliari in Israele

La polizia israeliana ha messo agli arresti domiciliari Schmulik Peleg, il nonno di Eitan Biran, l’unico sopravvissuto di un incidente in funivia sul Mottarone a maggio. L’accusa contestata è quella di aver rapito Eitan e di averlo portato in Israele, lo scrive Times of Israel. E a casa del nonno c'è Eitan Biran, 6 anni, sopravvissuto all’incidente che ha ucciso i suoi genitori, suo fratello minore e due bisnonni.

«A me risulta che gli sia stato chiesto di restare a disposizione della polizia». Così il legale di Shmuel Peleg, l’avvocato Paolo Sevesi, ha commentato la notizia. Allo stato non pare che la decisione delle autorità israeliani sia legata a un mandato d’arresto italiano.

