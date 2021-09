Ladri armati di flex in azione al multisala di Surbo, nel Leccese

Ladri professionisti in azione alla The Space - multisala cinema di Surbo, in provincia di Lecce. Armati di flex, si sono diretti alle casseforti nel cuore della notte portando via l’incasso contenuto. La scoperta è stata fatta stamattina dal direttore del multisala. I ladri, dopo la chiusura della struttura nel cuore della notte, hanno forzato la porta di emergenza che si trova sul retro dello stabile, si sono introdotti nel caveau e con il flex hanno tagliato la prima cassaforte dalla quale hanno prelevato almeno undicimila euro. I ladri si sono poi spostati alla pianterreno raggiungendo una seconda cassaforte e vuotandola della contenuto, una somma di denaro elevata ma non ancora quantificata. Per avere facilità d’azione, la banda ha manomesso il sistema di videosorveglianza di cui la struttura è dotata. Indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata