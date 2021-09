Roma: sul bus senza mascherina, aggredisce l'autista che finisce in ospedale

E’ salito su un bus Cotral senza mascherina e, dopo essere stato ripreso dai passeggeri, ha pure aggredito l’autista. Per questo un 35enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Nomentana, all’incrocio con via Casal di San Basilio, a Roma. Il 35enne, dopo essere salito sul bus, ha litigato con i passeggeri e poi ha picchiato l’autista finito all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo. Il nigeriano dovrà rispondere dei reati di resistenza a incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Quest’ultimo reato lo ha commesso poco prima dell’arresto: l'uomo ha rotto alcuni pannelli di plexiglass presenti nel bus.

