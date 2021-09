Cade da impalcatura a Marano: muore operaio di 59 anni

Ancora una morte sul lavoro nel napoletano, la terza in dieci giorni. La tragedia è avvenuta a Marano, nella periferia nord ovest del capoluogo campano, dove un operaio, Antonio Vasto di 59 anni, è deceduto in seguito a una caduta da un’impalcatura. L'uomo, assieme a un collega, stava tinteggiando la facciata di una villetta di via del Mare quando ha perso l’equilibrio ed è finito giù dalla struttura posta a circa quattro metri di altezza battendo la testa a terra.

Fatale per il 59enne, che è morto sul colpo, la mancanza del casco di protezione. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini mentre è stato disposto il sequestro della salma sulla quale verrà eseguita l’autopsia.

