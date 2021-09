«Abbiamo dieci milioni di dosi di vaccino. Consiglierei, pur lasciando priorità per le prime dosi e per le terze dosi per i fragili, di partire subito con la terza dose per i sanitari. Infezioni anche lievi causerebbero quarantene che sguarnirebbero ospedali e ambulatori». Così il virologo Roberto Burioni, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, stamane in un tweet.

