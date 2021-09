Covid, oggi in Italia 2407 casi in più e 44 decessi

Sono 2.407 i nuovi casi di Covid in Italia, registrati attraverso 122.441 tamponi, numero di tamponi (molecolari e antigienici rapidi) di gran lunga inferiore ai 263.571 di ieri, con un indice di positività che oggi sale quindi al 2% contro l’1,4% di ieri. Ieri i nuovi casi erano risultati 3.838.

I decessi oggi sono 44 (contro i 26 di ieri), portando a 110.354 il numero totale di vittime finora in Italia dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomi sono attualmente 3.982, con un incremento di 43 unità su ieri; in terapia intensiva sono in 523 ricoverati (-7), con 21 ingressi (ieri 40).

Gli attualmente positivi in Italia sono 112.514; le persone di isolamento domiciliare sono ad oggi 108.009. I dimessi giuariti sono finora 4.395.648. Il numero totale di tamponi finora effeGraziettuati in Italia (tra test molecolari e test antigenici rapidi) 89.542.931, per un totale di 33.686.794 persone.

La regione che oggi conta il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 514, seguita da Emilia Romagna con 333, Lazio con 243, Toscana con 231 e Veneto con 229. Nessun nuovo caso in Valle d’Aosta e uno solo in Molise.

