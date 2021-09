Maltempo: esce per liberare un tombino ma scivola e muore

Era uscito di casa per liberare un tombino dai detriti accumulatisi per il temporale ma, per cause in corso di accertamento, vi è scivolato dentro ed è morto. È successo la notte scorsa nel Ferrarese, in località Filo di Argenta. La vittima è un uomo di 62 anni. Il corpo, come da prima ricostruzione dei carabinieri, è stato trovato dalla moglie dopo circa mezz'ora, uscita a cercare il consorte preoccupata perché non lo vedeva rientrare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal tombino già privo di vita. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

