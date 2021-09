Circolare del Ministero, test saliva molecolari solo in alcuni casi. Ok nelle scuole

I test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente in alcuni contesti, come nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione del virus SasrCoV2 in ambito scolastico o per anziani nelle Rsa, disabili e sanitari. I test antigenici rapidi su saliva non sono invece al momento raccomandati. Lo indica la nuova circolare del ministero della Salute "Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV2".

La raccolta del campione salivare, nell’ambito del piano di monitoraggio scolastico della circolazione di SARS-CoV-2, «potrà essere effettuata anche con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte dei genitori/tutori, seguendo un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i dispositivi di raccolta». Lo prevede la stessa circolare. Ciò, «tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dei vantaggi derivanti dalla minimizzazione dell’intervento di personale sanitario».

Test salivari non sono validi per ottenere il Green Pass

I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19.

Il ministro Speranza sui vaccini

«I dati che raccogliamo dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri», sono la chiave per aprire una fase diversa e «simbolo di libertà». Con gli indecisi il dialogo "va tenuto aperto» e «bisogna insistere con garbo e intelligenza e mai essere aggressivi». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Rai Radio Rai in una intervista di Anna Ammirati nel nuovo programma C'era una volta - di cui è stata diffusa una anticipazione - che va in onda domani, sabato 25 settembre, alle 11, in una puntata sulle paure. "È umano avere paura - dice Speranza - la mia è il trascorrere del tempo, e temevo che i vaccini non arrivassero in tempo».

