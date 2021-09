Il Papa ha nominato un suo delegato speciale per i Memores Domini

Il Papa, «avendo a cuore l’esperienza dei Memores Domini e riconoscendone nel carisma una manifestazione della grazia di Dio, ha disposto un cambiamento nella conduzione dell’Associazione, nominando suo delegato speciale mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto». Lo comunica la sala stampa vaticana. I Memores Domini sono l’associazione laicale di Comunione e Liberazione.

Il Delegato speciale del Papa, a far data dal 25 settembre, «assumerà temporaneamente, ad nutum della Sede Apostolica, con pieni poteri, il governo dell’Associazione» dei Memores Domini, «al fine di custodirne il carisma e preservare l’unità dei membri. Simultaneamente, decade l'attuale governo generale dell’Associazione. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha nominato P. Gianfranco Ghirlanda, assistente pontificio per le questioni canoniche relative alla medesima Associazione».

