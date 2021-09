Mattia Destro segna il gol del 3-2 al Verona con una bottiglietta in mano

Gol con la bottiglietta in mano. E' quanto accaduto a Marassi nel 3-3 tra Genoa e Verona. Ma ciò che rischia di rendere unica la gara è il 3-2 di Mattia Destro: al momento del tiro con cui ha battuto Montipò, l'attaccante impugnava una bottiglietta d'acqua nella mano sinistra! L'attaccante dopo il triplice fischio ha raccontato a Sky Sport: "Avevo i crampi, ero abbastanza stanco. Poi alla fine non sapevo dove buttarla e l'ho tenuta!".

"Non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma il secondo è stato tra i migliori della stagione". Mattia Destro è soddisfatto per il pari ottenuto con il Verona, nonostante una sua doppietta che non è servita a portare a casa i tre punti. "Pensavamo fosse fatta dopo una rimonta del genere, sono stati bravi loro. Personalmente, cercherò di superare i miei 11 gol della scorsa stagione, sarà dura: da quando però è arrivato mister Ballardini dallo scorso anno sta andando bene, non devo fermarmi"

© Riproduzione riservata