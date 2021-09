Piacenza, 25enne accoltellato in strada da un coetaneo: è gravissimo

Gravissimo un 25enne straniero che ieri sera è stato raggiunto da una coltellata al collo in seguito ad una lite in strada. È accaduto in via Corrado Sforza a Pontenure, nel Piacentino. Intorno alle 21.30 tra due coetanei, uno italiano e l’altro romeno, è scattato un diverbio, ma ben presto uno dei contendenti, avrebbe estratto un coltello, colpendo al collo il rivale. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono piuttosto gravi. L’aggressore, invece, dopo una fuga durata pochi minuti, è stato fermato e arrestato dai carabinieri che ora stanno indagando sui motivi della lite degenerata nell’aggressione.

© Riproduzione riservata