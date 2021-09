Coronavirus in Italia: 65 vittime, tasso di positività sotto l'1%

Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45), per un totale di 130.807 dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 338.425: ieri erano stati 124.077. Il tasso di positività è dello 0,88%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4), tornando sotto quota 1 per la prima volta dal 13 luglio.

Sono 459 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 29 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 19 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.418 (ieri 3.487), ovvero 69 meno di ieri.

Sono scesi sotto quota centomila gli attualmente positivi al Covid: precisamente sono 98.872, con un calo di 2.208 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.665.049, i dimessi e i guariti sono invece 4.435.370, con un incremento di 5.105 rispetto a ieri.

