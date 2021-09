Covid, al vaglio metodo di rilevamento rapido: consente di individuare anche altre malattie

Si chiama Nisda (Non-enzymatic isothermal strand displacement and amplification assay), è un nuovo metodo non enzimatico per il rilevamento rapido di Covid-19, e potrebbe consentire anche l’individuazione di altre malattie. A suggerirlo sulla rivista Nature Communications sono gli scienziati del Dtu Department of Health Technology, in Danimarca, che hanno elaborato una nuova tecnica rapida ed economica per riconoscere l’RNA virale di SARS-CoV-2.

© Riproduzione riservata