Donna di 68 anni trovata morta in casa. La procura di Velletri avvia indagini per omicidio

Una donna di 68 anni, vedova, è stata trovata morta ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, vicino a Roma. I primi ad intervenire, a seguito di una telefonata al 112 da parte di un vicino, sono stati i sanitari del 118. Ma la 68enne era già morta, riversa a terra, in casa, in un lago di sangue. Sul posto, allertati dai sanitari sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e i colleghi della compagnia di Anzio che hanno avvisato il pm di turno della procura di Velletri che ha disposto l’intervento del medico legale. La donna presenta una vistosa ferita al capo. Le indagini sono in corso, non si esclude l’omicidio. L’abitazione è stata sequestrata

Ipotesi omicidio

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte della 68enne trovata morta ieri pomeriggio in un appartamento a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, vicino Roma. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal procuratore Giancarlo Amato. L’abitazione della vittima in via del Pettirosso è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata