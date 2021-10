Auto centrata da un treno Intercity, miracolosamente salve due ragazze

Un treno Intercity ha travolto un'automobile sui binari all'altezza del comune di Maddaloni, nel Casertano. Salve le due ragazze a bordo, che sono riuscite a scendere dall'autovettura. L'impatto è avvenuto poco prima delle 4 di questa mattina. I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono all'opera da diverse ore per rimuovere il veicolo distrutto dai binari. Stando a quanto costruito finora, l'automobile si trovava in prossimità di via Pioppo Lungo. La vettura sarebbe rimasta bloccata in un terrapieno adiacente ai binari non riuscendo a ripartire: a quel punto è sopraggiunto un treno Intercity proveniente da Roma e diretto a Napoli via Cancello.

