Coronavirus, in Italia diminuiscono positivi e ricoveri

Sono 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri (52).

Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 293.469.

Il tasso di positività è in calo allo 0,93%. Sono 432 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 3 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri.

La regione con più casi odierni è il Veneto, che dà segnali di risalita, con 457 contagi, seguita da Sicilia (+410), Lombardia (+361), Lazio (+346) e Campania (+303).

I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.679.067. I guariti sono 4.187 (ieri 4.007), per un totale di 4.455.320. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 903 in meno (ieri -656), e sono 92.749. Di questi, sono in isolamento domiciliare 89.260 pazienti.

