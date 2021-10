Accoltella una ragazza, uccidendola, e ne ferisce altre due. È accaduto nella notte in un bar di Lusena San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

Femminicidi 2021: con Alessandra Zorzin 7 donne uccise negli ultimi dieci giorni, dati drammatici Sonia Lattari uccisa a Fagnano Rita Amenze uccisa a Vicenza Angelica Salis uccisa a Cagliari Ada Rotini uccisa a Bronte Chiara Ugolini

In aggiornamento

© Riproduzione riservata