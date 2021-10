Usa: giustiziato 61enne in Missouri nonostante l'appello del Papa

In Missouri è stato giustiziato il 61enne l’afroamericano Ernest Johnson, dopo che la Corte suprema ha respinto il ricorso in extremis basato sui problemi psichici di cui soffriva. Anche Papa Francesco aveva lanciato un appello alla clemenza per l’uomo che nel 1994 aveva ucciso tre dipendenti di una stazione di servizio durante una rapina. Il governatore repubblicano dello Stato, Mike Person, gli ha negato la grazia, nonostante le gravi condizioni di salute in seguito all’operazione per un tumore al cervello nel 2008 che gli causava attacchi di epilessia.

L’iniezione letale è stata eseguita martedì sera nel carcere di Bonne-Terre.

